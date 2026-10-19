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Addio a Nicolò Agugliaro: si è spento il fondatore della storica gelateria La Kala

di Redazione
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È morto Nicolò Agugliaro, il fondatore della Gelateria La Kala di Palermo. A dare la notizia è stata la stessa attività, con un messaggio di cordoglio pubblicato sui social. “La Gelateria La Kala comunica con profondo cordoglio che oggi si è spento il suo fondatore”, si legge nel post.

Nel comunicato la gelateria ha voluto ringraziare tutte le persone che nel corso degli anni gli hanno dimostrato stima e affetto. Un pensiero condiviso dalla famiglia, che ringrazia chi vorrà unirsi al ricordo.

I funerali

La cerimonia funebre si terrà martedì alle 9:30 nella chiesa di San Domenico, in piazza San Domenico, a Palermo.

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