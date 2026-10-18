Moto contro moto sulla 113 a Cefalù, muore Emanuele Bianconi, 38 anni

Un impatto tra due moto, sull’asfalto della statale 113, ha spezzato la vita di Emanuele Bianconi. Il motociclista palermitano, 38 anni, è morto questa mattina nel territorio di Cefalù, all’altezza di Sant’Ambrogio.

Per il 38enne l’arrivo dei soccorsi non ha cambiato l’esito. L’ambulanza del 118 è giunta sul luogo dello scontro e il personale sanitario ha lottato a lungo per tenerlo in vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi: i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

Ferito anche l’altro motociclista

Nello schianto è rimasto coinvolto un secondo centauro. Anche lui è stato assistito dai sanitari e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù, dove ha ricevuto le cure del caso.

Cause ancora da chiarire

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei sopralluoghi necessari a ricostruire come i due mezzi siano entrati in collisione. La dinamica resta per ora senza una spiegazione e saranno gli accertamenti a stabilire che cosa abbia provocato lo scontro.

Statale 113 chiusa a Sant’Ambrogio

L’incidente ha avuto effetti immediati sulla viabilità. Il Comune di Cefalù ha reso noto lo stop al traffico in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza del passaggio a livello sottostante la frazione di Sant’Ambrogio.

Chi viaggia verso Messina può percorrere la statale soltanto fino a Sant’Ambrogio. Per proseguire, l’amministrazione comunale indica come alternativa l’autostrada Palermo-Messina.

Resta ora da attendere l’esito dei rilievi per capire come un tratto di statale sia diventato teatro di un incidente costato la vita a un 38enne.