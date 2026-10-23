Cronaca

Tragico incidente sulla Statale 113, muore un giovane di 18 anni

di Redazione
lettura in 2 minuti

Aveva 18 anni ed è morto sulla statale 113, a Capo d’Orlando, in un incidente in scooter avvenuto nelle prime ore di venerdì 23 ottobre. Sul mezzo viaggiava anche un giovane di 20 anni, soccorso e portato in codice rosso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Lo scooter, due ragazzi e la SS113 a San Gregorio

Il sinistro si è verificato intorno alle 4 del mattino, nella zona di San Gregorio, una delle località del territorio di Capo d’Orlando attraversate dalla statale 113. A bordo dello scooter c’erano i due giovani, rispettivamente di 18 e 20 anni. Al momento le informazioni disponibili parlano soltanto di questo mezzo.

I soccorsi sono arrivati sul posto in tempi rapidi. Per il più giovane dei due non c’è stato scampo: il personale sanitario ha potuto soltanto accertarne la morte.

Il ventenne trasferito a Patti in codice rosso

L’altro ragazzo, di 20 anni, è stato assistito dai sanitari e trasferito all’ospedale “Barone Romeo” di Patti. All’arrivo gli è stato assegnato il codice rosso, il livello che indica la massima urgenza. Dai primi riscontri avrebbe riportato più fratture.

Rilievi in corso per chiarire la dinamica

Sulla statale sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi e reso sicura la zona. Sarà il lavoro di chi indaga a stabilire le cause dell’incidente che ha tolto la vita a un ragazzo di 18 anni e ha lasciato in ospedale un coetaneo di poco più grande.

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