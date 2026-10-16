Tragedia a Partinico, muore un ragazzo di 15 anni

Lutto a Partinico per la scomparsa improvvisa di un ragazzo di 15 anni.

Da stamani una comunità intera è in lutto per la morte di un ragazzo di soli 15 anni. La notizia ha lasciato sgomenti amici, compagni e conoscenti, che lo ricordano come un giovane pieno di sogni e di entusiasmo.

Il pensiero di tutti va ai genitori, ai fratelli e ai familiari, circondati in queste ore dall’affetto di chi gli voleva bene. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Le esequie saranno celebrate sabato 17 ottobre, alle ore 11, nella chiesa del Santissimo Salvatore di Partinico.