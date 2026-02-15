Cronaca

Tragedia sulla Statale 121: scontro tra tre auto, morto un ragazzo di 27 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un gravissimo incidente si è consumato nella serata di ieri, 14 febbraio, lungo la strada statale 121, nel territorio di Belpasso. Il sinistro, che ha coinvolto tre automobili, è avvenuto nei pressi del centro commerciale Etnapolis, in direzione Paternò, trasformando una serata di festa in tragedia.
A perdere la vita è stato Sebastiano Navarria, un giovane di 27 anni originario di Nicolosi.

Il ragazzo viaggiava a bordo di una delle tre vetture coinvolte — una Peugeot 2008, una Lancia Delta e una Ford Fiesta — che, a causa del violento impatto, si è ribaltata terminando la propria corsa al centro della carreggiata. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Oltre alla vittima, il bilancio conta quattro feriti: due persone che viaggiavano con Navarria, attualmente in gravi condizioni, e altri due conducenti degli altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, rimasta paralizzata per ore con lunghi incolonnamenti verso l’entroterra catanese. Resta ancora incerta l’esatta dinamica che ha scatenato la carambola mortale.

