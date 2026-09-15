Tragedia a Partinico, muore a 35 anni nove giorni dopo il parto

Aveva appena iniziato la sua vita da mamma, con il piccolo tra le braccia da soli nove giorni. Poi, nel cuore della notte, un’emorragia improvvisa ha spezzato tutto: Rossella Suriano, 35 anni, è morta poco dopo essere arrivata in condizioni disperate all’ospedale Civico di Partinico.

La donna si era accorta di avere importanti perdite di sangue e la corsa verso il pronto soccorso è scattata immediatamente. Ma per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale, dove i medici hanno ipotizzato un’emorragia interna. Le cause precise del sanguinamento restano ancora da accertare.

Una nascita senza complicazioni, poi il dramma nove giorni dopo

Il piccolo era venuto al mondo all’ospedale Cervello di Palermo, un maschietto di circa tre chili nato senza alcuna difficoltà. Rossella era stata dimessa dopo due giorni, con parametri vitali nella norma: nulla, al momento del rientro a casa, lasciava presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco.

Rossella lavorava da poco all’Urp dell’Ismett di Palermo, incarico ottenuto dopo aver vinto un concorso pubblico. Chi la conosceva la descrive come una professionista solida e una persona di grande umanità, arrivata a un momento della vita, la maternità, che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo.

Il cordoglio del sindaco: “Non si può morire così”

A dare voce al dolore della comunità è stato il sindaco di Partinico, Pietro Rao, che conosceva personalmente Rossella e il marito Dario. “Non si può morire così”, ha scritto nel suo messaggio di cordoglio, aggiungendo: “Non si può accettare che una madre venga strappata alla vita pochi giorni dopo aver dato alla luce il proprio figlio”.

Il primo cittadino ha voluto ricordarla come una ragazza “solare, gentile e piena di vita”, sottolineando la sua discrezione e la sua umanità. Rao ha anche chiesto chiarezza sull’accaduto: “Occorrerà comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto, con rispetto e verità”.