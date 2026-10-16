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Palermo, minaccia di gettarsi dal quarto piano e si scaglia contro i poliziotti che lo salvano: denunciato

Un quarantenne in stato di forte agitazione è stato bloccato sul davanzale in via Michele Scoto. Due agenti sono finiti in ospedale
di Redazione
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Ha rischiato la vita davanti agli occhi dei poliziotti, poi ha reagito con violenza a chi cercava di salvarlo. È accaduto a Palermo, in via Michele Scoto, dove un uomo di 40 anni è stato bloccato dagli agenti mentre si trovava sul davanzale di una finestra al quarto piano.

Secondo quanto ricostruito, il quarantenne si era chiuso a chiave nella sua stanza, facendo capire di voler togliersi la vita. Gli equipaggi della polizia sono riusciti a entrare nell’abitazione e hanno tentato di afferrarlo, ma l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha opposto una resistenza fisica molto forte.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate: durante il corpo a corpo i poliziotti sono stati colpiti più volte e hanno riportato ferite. Nonostante questo, sono riusciti a metterlo in sicurezza e a consegnarlo ai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

Anche gli agenti sono stati medicati in ospedale per traumi e contusioni, con una prognosi di 5 giorni. Per il quarantenne è scattata la denuncia a piede libero per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

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