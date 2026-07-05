Palermo, paura in via Albricci: incendio in casa al quarto piano

Alle ore 23.00 circa di ieri sera, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo in via Albricci per un incendio di un’abitazione posta al quarto piano di un palazzo di cinque piani. L’incendio ha interessato uno dei due bagni dell’abitazione.

Nessuna persona è stata coinvolta. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco , che hanno provveduto dapprima all’evacuazione delle persone presenti nell’appartamento e, in via precauzionale, degli occupanti dello stabile, per poi procedere allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dei luoghi.

L’intervento si è concluso alle ore 01:30 circa.