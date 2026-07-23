È morta Betty Boop, la cagnolina lanciata dal quarto piano nel Catanese

Non ce l’ha fatta Betty Boop, la cagnolina meticcia gettata giù dal quarto piano di un palazzo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. L’animale, che nelle ultime ore lottava tra la vita e la morte in una clinica veterinaria di Siracusa, è deceduto nonostante i tentativi di salvarla.

La vicenda risale a ieri, quando una donna avrebbe lanciato la cagnolina dal quarto piano di un edificio di via Balatelle. A recuperarla in strada è stata Ilaria Fagotto, attivista animalista e membro del partito Controcorrente, che ha poi fatto trasportare l’animale in una struttura veterinaria a Siracusa, dove i sanitari valutavano la possibilità di un intervento chirurgico se le condizioni lo avessero consentito.

Secondo quanto riferito dalla stessa Fagotto e ripreso anche dal leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, non sarebbe la prima volta che la donna si rende protagonista di un gesto simile: già nel 2020, infatti, avrebbe compiuto un’azione analoga ai danni di un altro animale. Interpellato dalla testata Kodami, l’ex conduttore de Le Iene ha espresso perplessità su come sia stato possibile che la donna tornasse in possesso di un animale dopo quanto già accaduto in passato, annunciando l’intenzione di presentare un esposto in Procura.

Nel frattempo il Partito Animalista Italiano ha già depositato una denuncia sulla vicenda, mentre altre associazioni animaliste si stanno muovendo per approfondire il caso. La donna, dopo l’episodio, è stata sottoposta a un Trattamento Sanitario Obbligatorio.