Centro commerciale Conca d’Oro, riaprono i negozi della zona bianca dopo oltre un mese

Alle 9 diversi clienti erano già in attesa con i carrelli della spesa, tre ore prima del via libera. Alle 12 di oggi i negozi della zona bianca del Conca d’Oro, a Palermo, hanno riaperto al pubblico dopo più di un mese di chiusura.

Il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e una nutrita delegazione della Curatela, accompagnati dai Vigili del Fuoco, hanno visitato tutti i negozi pronti a tornare in attività.

«Una restituzione importante che si è realizzata in termini brevi grazie all’impegno e all’azione dei commissari», ha esordito il sindaco. Il risultato, ha spiegato, è frutto anche della collaborazione istituzionale tra Regione, assessorato e Comune, già in campo per l’eventuale delocalizzazione della parte non ancora restituita, la più colpita dall’incendio, con l’obiettivo di favorire l’inclusione occupazionale degli operatori ancora fuori.

Poi l’avvertimento: «Gioiamo per un risultato importante ma non abbassiamo la guardia».

Zona rossa inaccessibile, sindacati assenti

Resta off limits la zona rossa, coperta e protetta da un pannello subito sotto l’insegna di Risparmio Casa, l’azienda più danneggiata dal rogo, che con ogni probabilità non riaprirà il proprio punto vendita.

Non c’erano i sindacati, che già ieri avevano annunciato di disertare la «cerimonia» di riapertura per la precarietà in cui si trovano i lavoratori dei negozi nelle zone gialla e rossa.

«Non la considero una giornata di festa, è una riapertura», ha precisato Tamajo, spiegando che la soddisfazione arriverà soltanto quando l’intera struttura sarà di nuovo aperta e tutti i dipendenti potranno tornare al lavoro. Sull’assenza delle sigle sindacali ha risposto: «Fanno le proprie scelte, abbiamo lavorato insieme, diversi tavoli, c’è un ottimo rapporto comunque».

E ancora: «In questo momento c’è chi è contento ma c’è chi aspetta ancora di tornare a lavorare».

In una nota, l’assessore ha definito la riapertura della zona bianca «un primo passo che era giusto accompagnare con la nostra presenza», ma ha chiarito che «oggi non è il giorno delle passerelle o delle celebrazioni». Il messaggio, ha aggiunto, è semplice: «nessuna passerella, nessun trionfalismo». L’impegno proseguirà «fino a quando tutte le aree del Conca d’Oro non saranno nuovamente aperte e pienamente fruibili».

Il confronto sulla zona rossa passa ora da Risparmio Casa: Tamajo ha annunciato che incontrerà l’azienda proprio nei prossimi giorni.