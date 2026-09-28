Politica

Incendio al Conca d’Oro, la zona bianca riapre tra 15-20 giorni: cosa succede alle altre attività

di Redazione Web
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Palermo 28 settembre 2026 – Nuovo incontro al centro commerciale Conca d’Oro per fare il punto sulla situazione delle attività ancora ferme e sui tempi per la progressiva riapertura degli spazi, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto gran parte dell’edificio tempo fa.

Nel corso della riunione sono arrivate dalla curatela rassicurazioni sul percorso che dovrebbe portare alla ripartenza delle attività al pubblico. «La notizia principale che ci è stata comunicata dalla curatela – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – è che nell’arco di 15-20 giorni dovrebbe riaprire la zona bianca. È un passaggio importante che consentirà a diverse attività di tornare finalmente operative. Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni fase, affinché i tempi prospettati vengano rispettati».

Per quanto riguarda la zona gialla, sono 13 le aziende interessate. Per alcune di queste, in particolare quelle più vicine alla zona rossa, potrebbe non essere possibile procedere alla riapertura negli stessi tempi. «Anche su queste attività abbiamo chiesto chiarezza. Entro il 15 ottobre la curatela dovrebbe fornirci indicazioni più precise sui tempi necessari per la riapertura, così come attendiamo risposte definite per gli operatori della zona rossa. È necessario dare certezze agli imprenditori e ai lavoratori».

Per gli operatori della zona rossa è stato inoltre aperto un dialogo con il comune di Palermo, per verificare la possibilità di un trasferimento temporaneo in due locali limitrofi attualmente non utilizzati. «È una soluzione che stiamo verificando concretamente. Prima bisognerà effettuare i sopralluoghi, accertare le condizioni degli spazi e individuare gli eventuali lavori necessari per renderli pienamente sicuri e utilizzabili. L’obiettivo è accelerare tutti i passaggi e trovare una soluzione nel più breve tempo possibile».

L’attenzione resta alta anche sul fronte degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che, a causa della situazione, sono al momento senza lavoro. «A queste persone e alle loro famiglie va la mia massima solidarietà e vicinanza. Sappiamo bene quanto sia difficile affrontare settimane di incertezza senza poter lavorare. Sul fronte della cassa integrazione siamo in attesa del necessario via libera della Procura, un passaggio che può consentire di velocizzare l’intero iter e permettere all’INPS di procedere con l’attivazione della cassa integrazione. L’auspicio è che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile, perché dietro ogni attività chiusa ci sono lavoratori e famiglie che hanno bisogno di risposte concrete». «Le rassicurazioni ricevute dalla curatela rappresentano un passo avanti, ma adesso devono tradursi in fatti. Starò con il fiato sul collo, da osservatore attento, affinché gli impegni vengano rispettati e i tempi siano i più rapidi possibili. Continueremo a seguire la vicenda fino alla completa ripartenza delle attività del Conca d’Oro», conclude Tamajo.

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