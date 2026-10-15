Cronaca

A29, incidente allo svincolo per Montelepre, traffico bloccato verso Trapani

di Redazione
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A29 – Un incidente stradale ha fermato nel pomeriggio di oggi il traffico sull’autostrada A29, nel tratto diretto a Mazara del Vallo e Trapani. Il punto critico è lo svincolo per Montelepre, dove centinaia di automobilisti sono incolonnati da più di mezz’ora.

La carreggiata in direzione della Sicilia occidentale è chiusa per via del sinistro, e chi si trova nella colonna può soltanto attendere che il passaggio venga liberato.

Una lunga colonna di auto e veicoli commerciali

L’interruzione ha provocato incolonnamenti molto estesi, che riguardano sia le vetture private sia i veicoli commerciali. Prima dello svincolo di Montelepre la fila si è allungata lungo l’arteria che collega Palermo con la parte occidentale dell’isola.

Sul posto soccorsi, vigili del fuoco e Anas

Nel punto dell’incidente sono al lavoro più ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Gli operatori sono impegnati nelle attività di soccorso, nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e nella gestione della viabilità, in modo da permettere il ripristino della circolazione appena le condizioni lo consentiranno.

Disagi tra Palermitano, Trapanese e Valle del Belìce

Gli effetti del blocco si avvertono ben oltre il tratto interessato, perché la chiusura rallenta gli spostamenti tra il Palermitano, il Trapanese e la Valle del Belìce. A pagare il prezzo più alto sono gli automobilisti fermi in coda e gli autotrasportatori in viaggio lungo la tratta.

Al momento le squadre restano impegnate sul posto e la carreggiata in direzione Trapani risulta ancora interrotta.

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