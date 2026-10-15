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Colpo da 220mila euro in banca a Riccione: cinque fermi, anche a Palermo

di Redazione
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Cinque persone sono finite in manette per il colpo da oltre 220mila euro alla filiale Bper di Riccione, messo a segno l’11 agosto scorso. A fermarle sono stati i carabinieri, con un’operazione scattata all’alba che ha toccato due città lontane, Rimini e Palermo.

A coordinare le ricerche sono stati i militari della compagnia di Riccione. Sul campo hanno ricevuto il supporto del Comando provinciale di Palermo e del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, che ha seguito l’operazione dall’alto.

I provvedimenti di fermo sono stati firmati dalla procura della Repubblica di Rimini. Gli indagati sono ritenuti responsabili della rapina in banca, ma si tratta per ora di un’ipotesi dell’accusa: spetterà ai giudici valutare le singole posizioni.

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