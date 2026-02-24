Cronaca

Incidente sulla A29 in galleria, quattro mezzi coinvolti: feriti e traffico bloccato

di Redazione Web
Un risveglio difficile per i pendolari palermitani. Nelle prime luci dell’alba, un violento scontro ha interessato l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, precisamente all’interno della seconda galleria poco prima dello svincolo per Capaci, in direzione Trapani. Il sinistro ha visto coinvolti quattro veicoli, trasformando il tratto autostradale in un imbuto di lamiere e rallentamenti.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a due persone rimaste ferite nell’impatto. Entrambe sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti di rito; fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. La Polizia Stradale è impegnata sul posto per gestire il flusso veicolare e procedere con i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della carambola. Attualmente si registrano code chilometriche che partono già dallo svincolo di Tommaso Natale, con la circolazione praticamente immobile in uscita dalla città. Si consigliano percorsi alternativi per chi è diretto verso l’aeroporto o la provincia trapanese.

