Arresto cardiaco sull’Etna, muore turista canadese ai crateri Silvestri

Un turista canadese di 79 anni ha perso la vita, questa mattina, ai crateri Silvestri sul versante sud dell’Etna, a seguito di un malore cardiaco. Nonostante il tempestivo intervento dei Tecnici della Stazione Etna sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, congiuntamente ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e, successivamente, dei sanitari del 118, giunti con l’eliambulanza, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare. Dopo le dovute autorizzazioni, la salma e stata consegnata ai familiari già sul posto.