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Tragedia in Sicilia: neonato di 3 mesi muore per arresto cardiaco

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
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Un neonato di tre mesi è morto nella serata di ieri al Pronto soccorso
dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nonostante il tempestivo intervento
dell’équipe medica e lunghe manovre di rianimazione cardiopolmonare, il piccolo
non ce l’ha fatta.

Condizioni critiche all’arrivo in ospedale

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Il bambino era giunto al Sant’Elia in ambulanza attorno alle ore 22,
accompagnato dalla madre. Le sue condizioni si presentavano fin da subito gravi,
tanto da spingere i medici a valutare immediatamente un trasferimento d’urgenza
in elisoccorso verso l’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

L’arresto cardiaco e il vano tentativo di rianimazione

Mentre il personale sanitario stava predisponendo le procedure per il
trasporto, il quadro clinico del neonato è precipitato bruscamente. Il piccolo
è andato in arresto cardiaco: sul posto sono intervenuti prontamente i
rianimatori e il cardiologo di guardia, insieme all’équipe del Pronto soccorso.
Medici e infermieri hanno proseguito le manovre di rianimazione per diversi
minuti, senza riuscire a invertire il decorso fatale. Il decesso è stato
constatato poco dopo.

Malformazione cardiaca congenita, accertamenti in corso

Stando alle prime ricostruzioni, il neonato sarebbe stato affetto da una
malformazione cardiaca congenita. Sarà necessario attendere gli esiti degli
accertamenti disposti per stabilire con precisione le cause della morte. La
salma è stata trasferita all’obitorio del Sant’Elia. Nella serata sono
intervenuti anche i carabinieri.

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