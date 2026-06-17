Tragedia in Sicilia: neonato di 3 mesi muore per arresto cardiaco

Un neonato di tre mesi è morto nella serata di ieri al Pronto soccorso

dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nonostante il tempestivo intervento

dell’équipe medica e lunghe manovre di rianimazione cardiopolmonare, il piccolo

non ce l’ha fatta.

Condizioni critiche all’arrivo in ospedale

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Il bambino era giunto al Sant’Elia in ambulanza attorno alle ore 22,

accompagnato dalla madre. Le sue condizioni si presentavano fin da subito gravi,

tanto da spingere i medici a valutare immediatamente un trasferimento d’urgenza

in elisoccorso verso l’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

L’arresto cardiaco e il vano tentativo di rianimazione

Mentre il personale sanitario stava predisponendo le procedure per il

trasporto, il quadro clinico del neonato è precipitato bruscamente. Il piccolo

è andato in arresto cardiaco: sul posto sono intervenuti prontamente i

rianimatori e il cardiologo di guardia, insieme all’équipe del Pronto soccorso.

Medici e infermieri hanno proseguito le manovre di rianimazione per diversi

minuti, senza riuscire a invertire il decorso fatale. Il decesso è stato

constatato poco dopo.

Malformazione cardiaca congenita, accertamenti in corso

Stando alle prime ricostruzioni, il neonato sarebbe stato affetto da una

malformazione cardiaca congenita. Sarà necessario attendere gli esiti degli

accertamenti disposti per stabilire con precisione le cause della morte. La

salma è stata trasferita all’obitorio del Sant’Elia. Nella serata sono

intervenuti anche i carabinieri.