Cronaca

Sedicenne di Misilmeri muore per arresto cardiaco: disposta l’autopsia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un ragazzo di sedici anni, residente a Misilmeri, in provincia di Palermo, è deceduto questa mattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il giovane era arrivato in codice rosso al pronto soccorso nella notte, in arresto cardiaco, dopo un malore accusato mentre si trovava in una casa di villeggiatura insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, riuniti per trascorrere insieme il Ferragosto.

I sanitari del pronto soccorso hanno lavorato per diverse ore nel tentativo di rianimarlo, ma poco dopo le 10 del mattino il cuore del sedicenne ha cessato di battere. Prima del ricovero, il ragazzo era stato soccorso dal personale del 118, che lo aveva intubato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale nel tentativo di salvargli la vita.

Sulla vicenda indagano ora gli agenti del commissariato di Sciacca, incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al malore. Il pubblico ministero di turno, che coordina gli accertamenti, ha disposto l’esame autoptico sulla salma del giovane. La fidanzata del ragazzo è già stata ascoltata dagli investigatori.

Dalle prime informazioni raccolte, il gruppo di amici avrebbe consumato alcolici durante la serata, ma il tasso alcolemico rilevato nel sangue del sedicenne sarebbe risultato minimo. Le cause del decesso restano ancora da accertare.

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