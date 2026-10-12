Politica

Catania, bagno di folla e grande entusiasmo per l’inaugurazione della segreteria politica di Jose Marano

di Redazione Web
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Un’atmosfera di straordinario entusiasmo e una grande partecipazione hanno fatto da cornice, a Catania, all’inaugurazione della nuova segreteria politica dell’on. Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’Assemblea Regionale Siciliana. Un vero e proprio bagno di folla e un’acclamazione calorosa hanno accolto l’apertura di quello che si propone non come un semplice ufficio di rappresentanza, ma come un presidio vivo, una “casa aperta” e un canale di dialogo diretto con il territorio.

All’evento hanno preso parte numerosi cittadini, sostenitori e colleghi parlamentari, l’on. Ismaele La Vardera, l’on. Carlo Gilistro, l’on. Alessandro de Leo e l’on. Piera Aiello, a testimonianza della centralità e dell’attenzione che il progetto politico sta raccogliendo, erano anche presenti il consigliere comunale Damien Bonaccorsi, e il vice coordinatore regionale Massimo Fiumara.

“Crediamo in una politica che non si chiuda nei palazzi, ma che sappia scendere in strada, ascoltare le persone e camminare al loro fianco – ha dichiarato l’on. Jose Marano d’avanti alla platea – Questa sede nasce per essere uno spazio di vera partecipazione democratico-territoriale, un luogo in cui raccogliere i bisogni reali dei catanesi e trasformarli in battaglie, proposte e soluzioni concrete per la nostra città”.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ufficializzare un importante passaggio politico che rafforza la presenza del movimento ControCorrente nel capoluogo etneo: l’adesione dei consiglieri Giuseppe Ragusa (IV Municipalità) e Salvatore Iannone (VI Municipalità): “Essere presenti sul territorio significa assumersi una responsabilità quotidiana con la comunità – hanno commentato Ragusa e Iannone – Aderiamo con convinzione a questo progetto perché crediamo in una politica di prossimità che non si ricordi dei cittadini solo durante la campagna elettorale ma che costruisca fiducia attraverso il lavoro costante di ogni giorno”.

Con un’affluenza calorosa e un forte messaggio di rinnovamento, la nuova segreteria politica dell’on. Marano si avvia così a diventare un punto di riferimento fondamentale per il dibattito pubblico e le istanze della città di Catania e provincia.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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