Incidente sulla statale 114, dopo un mese in ospedale se ne va Luigi, 25 anni

Fiumefreddo di Sicilia darà l’addio a Luigi Ragonese giovedì 8 ottobre. Alle 16, nella Chiesa Madre Maria Santissima Immacolata, sarà celebrata la funzione funebre del giovane di 25 anni, morto dopo circa un mese di ricovero per le gravi ferite riportate in un incidente sulla statale 114.

Intorno alla famiglia e agli amici di Luigi si raccoglierà un’intera comunità, scossa da una perdita che pesa ancora di più per la giovane età del ragazzo. L’addio arriva a poco più di un mese dallo scontro, al termine di una vicenda cominciata con un impatto violento sulla strada e proseguita con settimane di attesa e di speranza.

Lo scontro sulla statale 114

L’incidente risale al 6 settembre e si è verificato sulla statale 114, in prossimità del confine tra Giarre e Mascali. Luigi era in sella alla sua Honda SH 300 quando è rimasto coinvolto in un impatto di notevole violenza con una Ford Fiesta e una minicar: tre, in tutto, i mezzi interessati.

Già nei primi istanti le condizioni del giovane erano apparse gravissime. Per questo è stato portato in emergenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è rimasto ricoverato nelle settimane successive.

Le settimane di attesa al Cannizzaro

Il ricovero è andato avanti per settimane e, per chi gli era vicino, è stato un tempo sospeso tra due sentimenti opposti: da un lato l’auspicio che Luigi potesse lasciare l’ospedale e tornare a casa, dall’altro il peso di ferite molto gravi. Dopo circa un mese dall’incidente si è concretizzato l’esito più temuto: il venticinquenne è morto per le conseguenze delle lesioni riportate nello schianto.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte ha raggiunto rapidamente Fiumefreddo e tutto il comprensorio, ammutolendo chi conosceva il giovane, a partire dai familiari e dagli amici. Luigi aveva 25 anni, un’età in cui il futuro è ancora tutto da costruire, e la sua assenza si fa sentire con forza in chi gli voleva bene.

In queste ore alla famiglia stanno arrivando numerosi attestati di affetto e di solidarietà. L’Amministrazione comunale di Fiumefreddo di Sicilia ha fatto giungere ai familiari le proprie condoglianze, rendendosi portavoce del sentimento dell’intera cittadinanza.

Funerali di Luigi Ragonese: data, ora e luogo

La cerimonia funebre è fissata per giovedì 8 ottobre alle 16, nella Chiesa Madre Maria Santissima Immacolata di Fiumefreddo di Sicilia. Qui il paese si riunirà accanto ai familiari di Luigi, per salutare il giovane e restare vicino a chi ne piange la scomparsa.