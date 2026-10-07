Cede una dose a un coetaneo e viene bloccato: a Palermo arrestato a 16 anni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, hanno arrestato un 16enne accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Altri due giovani, di 18 e 17 anni, sono stati denunciati a piede libero per fuga pericolosa, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il più giovane dei tre, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari proprio mentre cedeva una dose a un coetaneo. Bloccato all’istante, l’adolescente è stato trovato in possesso di 15 dosi di crack e, in un secondo momento, ha consegnato altre 26 dosi di hashish. Durante la perquisizione personale, la pattuglia ha rinvenuto anche circa 200 euro in contanti. Il minorenne è stato quindi accompagnato all’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina”. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale, per le verifiche quantitative e qualitative.

Un 18enne, anch’egli con precedenti di polizia, è stato invece denunciato per fuga pericolosa. Sorpreso alla guida di uno scooter mentre teneva in mano un cellulare, ha ignorato l’alt dei militari e si è dato a una fuga improvvisa. Dopo aver imboccato una strada contromano, la sua corsa si è interrotta bruscamente per la collisione con un’altra gazzella dell’Arma presente in zona, dalla quale è uscito illeso. Dalla perquisizione il conducente è risultato in possesso anche di una modica quantità di hashish.

Infine, un 17enne è stato deferito per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Durante un controllo alla circolazione stradale, dopo essere stato sanzionato per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa, il giovane ha cominciato a inveire contro i militari. Mentre venivano redatti i verbali, ha continuato a minacciare e oltraggiare i Carabinieri, accanendosi fisicamente contro lo scooter e danneggiando il mezzo appena posto sotto vincolo.

TITOLI BALARM

Palermo, 16enne arrestato con 41 dosi di droga e circa 200 euro Contromano in scooter: scappa all’alt e finisce contro una gazzella

TITOLI PALERMOTODAY

Palermo, arrestato un 16enne per spaccio: sequestrati crack e hashish Palermo, un arresto e due denunce dei Carabinieri tra spaccio e fuga Fuga contromano a Palermo, 18enne denunciato dopo l’urto con una gazzella

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Palermo, arrestato un 16enne con crack e hashish: i Carabinieri denunciano anche due giovani per fuga e oltraggio.

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16enne arrestato a Palermo: spaccio di crack e hashish

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