Cronaca

Cede una dose a un coetaneo e viene bloccato: a Palermo arrestato a 16 anni

di Redazione Web
lettura in 4 minuti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, hanno arrestato un 16enne accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Altri due giovani, di 18 e 17 anni, sono stati denunciati a piede libero per fuga pericolosa, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il più giovane dei tre, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari proprio mentre cedeva una dose a un coetaneo. Bloccato all’istante, l’adolescente è stato trovato in possesso di 15 dosi di crack e, in un secondo momento, ha consegnato altre 26 dosi di hashish. Durante la perquisizione personale, la pattuglia ha rinvenuto anche circa 200 euro in contanti. Il minorenne è stato quindi accompagnato all’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina”. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale, per le verifiche quantitative e qualitative.

Un 18enne, anch’egli con precedenti di polizia, è stato invece denunciato per fuga pericolosa. Sorpreso alla guida di uno scooter mentre teneva in mano un cellulare, ha ignorato l’alt dei militari e si è dato a una fuga improvvisa. Dopo aver imboccato una strada contromano, la sua corsa si è interrotta bruscamente per la collisione con un’altra gazzella dell’Arma presente in zona, dalla quale è uscito illeso. Dalla perquisizione il conducente è risultato in possesso anche di una modica quantità di hashish.

Infine, un 17enne è stato deferito per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Durante un controllo alla circolazione stradale, dopo essere stato sanzionato per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa, il giovane ha cominciato a inveire contro i militari. Mentre venivano redatti i verbali, ha continuato a minacciare e oltraggiare i Carabinieri, accanendosi fisicamente contro lo scooter e danneggiando il mezzo appena posto sotto vincolo.

TITOLI BALARM

  2. Palermo, 16enne arrestato con 41 dosi di droga e circa 200 euro
  3. Contromano in scooter: scappa all’alt e finisce contro una gazzella

TITOLI PALERMOTODAY

  1. Palermo, arrestato un 16enne per spaccio: sequestrati crack e hashish
  2. Palermo, un arresto e due denunce dei Carabinieri tra spaccio e fuga
  3. Fuga contromano a Palermo, 18enne denunciato dopo l’urto con una gazzella

META DESCRIPTION (114 caratteri)
Palermo, arrestato un 16enne con crack e hashish: i Carabinieri denunciano anche due giovani per fuga e oltraggio.

SLUG
arrestato-16enne-spaccio-palermo-carabinieri

PAROLE CHIAVE
arrestato 16enne Palermo, spaccio crack hashish, Carabinieri Nucleo Radiomobile, fuga pericolosa Palermo

TAG TITLE GOOGLE (54 caratteri)
16enne arrestato a Palermo: spaccio di crack e hashish

Cose da sapere prima di pubblicare:

  • Ho corretto “in concorso con il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro”, perché “in concorso” indica più persone che commettono insieme un reato e qui il giovane è uno solo. Ora il testo dice “oltre che per il danneggiamento”.
  • Il “41 dosi” nel titolo è la somma di 15 di crack e 26 di hashish. Nella fonte i due numeri sono separati.
  • L’istituto è riportato come nella fonte (“Istituto Penitenziario Minorile”). Di solito la denominazione ufficiale è “Istituto Penale per i Minorenni”, quindi conviene verificarla.

Consigliati per te

  1. Monreale e Bagheria, droga ovunque: due arresti e decine di dosi di crack sequestrate
  2. Operazione antidroga a Palermo: sei arresti e quattro denunce tra Brancaccio, Sperone e Borgo Vecchio
  3. Fugge in moto, viene bloccato e trovato con un chilo e mezzo di hashish e dodicimila euro: arrestato 21enne a Palermo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Polizia locale in carenza d’organico, Monreale ha la graduatoria ma Palermo pensa a nuovo concorso: scatta la protesta
Politica
Nuova legge elettorale sotto accusa: a Palermo la petizione per il ricorso alla Corte Costituzionale
Comunicati stampa
Terremoto alla Regione, Schifani riunisce staff e deputati regionali a Palazzo d’Orleans
Politica
In Sicilia vietato lavorare nelle ore più calde, ordinanza di Schifani
Bufera alla Regione, Schifani pensa a decisioni importanti, ipotesi dimissioni
In primo piano Politica
Il bimbo caduto dal palco respira da solo e cerca la mamma
Cronaca In primo piano Messina