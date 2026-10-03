Tragico frontale Fiat 500-Audi: morta 18enne, si cerca il conducente

Aveva 18 anni, era originaria di Vittoria e viveva in Lombardia: Carola Battaglia è morta nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre in un incidente stradale a Roncello, in provincia di Monza e Brianza. Nello scontro frontale è rimasto gravissimo un amico di 16 anni che era con lei. Il conducente dell’altra auto, secondo i primi accertamenti, si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto e ora i carabinieri stanno cercando di identificarlo.

La giovane abitava a Busnago con la famiglia, ma le sue radici erano nel Ragusano, a Vittoria. Una tragedia consumata lontano dalla Sicilia, che riguarda però una ragazza siciliana.

Lo schianto in via Aldo Moro

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte, lungo via Aldo Moro. Carola Battaglia guidava una Fiat 500 e a bordo con lei c’era il sedicenne. All’altezza di una curva l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un’Audi che arrivava dalla direzione opposta.

L’urto è stato violento e ha fatto scattare una macchina dei soccorsi imponente. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso del 118, a cui si sono aggiunti i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Le condizioni dei feriti

La diciottenne è stata portata in codice rosso all’ospedale di Vimercate. Per lei, però, non c’era più niente da fare: i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Il ragazzo di 16 anni è stato invece trasferito in elicottero al Niguarda di Milano, dove è arrivato in condizioni molto gravi.

Ferito anche un uomo di 40 anni, accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Gli accertamenti hanno chiarito che non era lui alla guida dell’Audi: viaggiava come passeggero.

Il conducente dell’Audi e le indagini

Una parte degli accertamenti ruota ora intorno a chi guidava l’Audi. Secondo quanto ricostruito finora, il conducente si sarebbe allontanato subito dopo lo scontro, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercano di dare un nome a chi era al volante. Gli investigatori dovranno chiarire come si sia svolto lo scontro lungo via Aldo Moro e accertare le responsabilità, compresa quella legata all’all