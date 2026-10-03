CronacaSiracusa

Escavatore contro i bancomat: notte da film a Sortino, colpite due banche

di Redazione Web
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Una banda ha preso di mira due banche a Sortino, nel Siracusano, nel corso della scorsa notte, portando via gli sportelli bancomat con tutto il denaro custodito all’interno. Il doppio assalto ha interessato le filiali del Monte dei Paschi di Siena e della Banca agricola popolare di Ragusa.

Stando alle prime ricostruzioni, a entrare in azione sarebbero stati almeno dodici malviventi, spostatisi a bordo di tre auto. Per scardinare gli sportelli avrebbero utilizzato un escavatore.

Il mezzo abbandonato in strada per bloccare il transito

Il veicolo con cui l’escavatore era stato trasportato sul posto è stato lasciato dalla banda in mezzo alla carreggiata, così da impedire il passaggio. A far scattare l’allarme sono stati i residenti.

Quella emersa finora è una prima ricostruzione dell’accaduto: dettagli sull’ammontare del bottino e sull’identità dei responsabili non sono ancora stati resi noti.

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