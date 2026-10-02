Incidente sulla statale 113 a Ficarazzi: 52enne in codice rosso

Hanno cercato di aiutarlo prima ancora che arrivassero i soccorsi. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla statale 113, a Ficarazzi, nella serata di venerdì.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’area di servizio Q8, sulla carreggiata in direzione Bagheria. Spetta ora alle autorità ricostruire come si siano svolti i fatti.

Alcuni automobilisti di passaggio e altri cittadini si sono fermati e hanno trovato l’uomo disteso a terra dopo l’impatto. La loro prontezza gli ha garantito un primo supporto in attesa del personale medico.

Il trasporto al Buccheri La Ferla

Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno portato il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. Sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a gestire l’emergenza.

La situazione è ancora in evoluzione e gli aggiornamenti arriveranno non appena disponibili.

Rallentamenti sulla 113

Nel tratto interessato si registrano possibili rallentamenti e disagi alla circolazione. Chi deve percorrere la statale 113 verso Bagheria è invitato a guidare con la massima prudenza e, se possibile, a scegliere un percorso alternativo.

Si attendono ora notizie sulle condizioni dell’uomo e sulla dinamica dell’incidente.