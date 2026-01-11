Bancomat fatto esplodere e una parete sventrata, doppio colpo alle banche: bottino 100mila euro

Doppio colpo nella notte nel Siracusano. A Palazzolo una banda ha fatto esplodere un ordigno per scardinare il bancomat esterno del Monte dei Paschi di Siena e portare via una somma stimata in poco meno di 100 mila euro. La deflagrazione ha risvegliato i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sempre durante la notte, a Buccheri, un altro gruppo ha preso di mira la filiale Unicredit, sventrando una parete con una pala meccanica per raggiungere le casse. In entrambi i casi indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza e valutano un possibile collegamento tra i due episodi.

«Ancora una volta ci troviamo a commentare atti criminosi che non soltanto colpiscono il patrimonio delle banche, ma mettono a rischio l’incolumità di chi vive o lavora nei quartieri interessati. Due agenzie sotto attacco nella stessa notte sono l’ennesima conferma di un fenomeno che è ormai fuori controllo – afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale del sindacato dei bancari Fabi e responsabile di salute e sicurezza Fabi Palermo -. Dopo qualche periodo di tregua, episodi di questo tipo, purtroppo, si ripetono organizzati da bande di malviventi che utilizzano tecniche esplosive per sradicare o distruggere gli sportelli automatici e impossessarsi del denaro contenuto. In alcuni casi addirittura con l’ausilio di un mezzo meccanico viene strappato dalla struttura l’ATM e viene portato via con altri mezzi. Questa volta sono stati sventrati i muri perimetrali per accedere all’interno della banca».