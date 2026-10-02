Cronaca

Tamponamento sull’A29 Palermo-Mazara: un ferito

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Traffico temporaneamente bloccato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto ha provocato un ferito. L’incidente è avvenuto al km 68,100, nel territorio di Gibellina, in provincia di Trapani, in direzione Mazara del Vallo.

Nello scontro è rimasta ferita una persona. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Uscita obbligatoria a Gallitello

In attesa di mettere in sicurezza il tratto, chi viaggia verso Mazara del Vallo è costretto a lasciare l’autostrada: è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gallitello per tutti i veicoli.

Sul posto ci sono il personale Anas e la Polizia Stradale, al lavoro per gestire la viabilità e riportare la circolazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

Restano da chiarire le condizioni del ferito e i tempi di riapertura del tratto.

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