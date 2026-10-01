CronacaMessina

Travolto da un’auto, in fin di vita 38enne a Messina

di Redazione Web
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È ricoverato in Terapia intensiva, con prognosi riservata, il 38enne investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri sul viale Giostra, a Messina. L’uomo, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato operato nella notte al Policlinico universitario.

Dopo l’impatto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale.

Le condizioni del 38enne

Fin dall’arrivo al Policlinico il quadro clinico era apparso molto serio, a causa del trauma subito alla testa. Nel corso della notte i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento nel reparto di Neurochirurgia. Terminata l’operazione, il paziente è stato portato in Terapia intensiva, dove resta in condizioni critiche.

I sanitari tengono sotto stretta osservazione l’evoluzione delle sue condizioni, mentre la prognosi non è stata sciolta.

Verifiche sulla dinamica

Sono in corso le verifiche per fare luce su come sia avvenuto l’investimento e per ricostruirne la dinamica.

Una città ancora scossa

Il nuovo episodio arriva a poche ore da una giornata di lutto per Messina. Ieri pomeriggio la città ha dato l’ultimo addio a Rebecca Galli, la ragazzina morta dopo l’incidente avvenuto nella nuova via Don Blasco. Una comunità ancora provata si ritrova così ad affrontare un altro grave episodio sulle strade cittadine.

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