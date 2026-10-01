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Scontro frontale sulla 113: muore a 27 anni Salvatore D’Amato

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Salvatore D’Amato, 27 anni, originario di Santa Flavia, è morto la scorsa notte in un violento scontro frontale lungo la statale 113, al confine tra Palermo e Ficarazzi. Il giovane era in sella al suo scooter Honda T-Max e si è scontrato con un furgone Ford Transit, poco dopo le 3.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Come è avvenuto lo scontro

Dalle prime ricostruzioni, il Transit procedeva in direzione Ficarazzi, mentre lo scooter viaggiava nel senso opposto. All’altezza del civico 632, che ricade nel territorio comunale di Villabate, i due mezzi si sono scontrati per ragioni ancora da chiarire. L’urto è stato di una violenza tale che lo scooter è andato distrutto.

Alla guida del furgone c’era un uomo di 53 anni, M. S., che non ha riportato ferite.

Gli accertamenti

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che dovranno stabilire se uno dei due conducenti abbia invaso la corsia opposta e per quale motivo. L’autista del Transit, ancora scosso, è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo.

Il pm di turno, informato dell’accaduto, ha concesso il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari.

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