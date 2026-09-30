Spaccate in un bar e in un Conad tra Campofelice e Cefalù

Doppio assalto nella notte tra Campofelice di Roccella e Cefalù: i ladri hanno preso di mira il bar di un’area di servizio Q8 e un supermercato Conad, ma l’arrivo dei carabinieri ha mandato a monte i loro piani. In entrambi i casi i malviventi sono riusciti a introdursi nei locali, lasciando danni dietro di sé.

Il bar dell’area di servizio: sigarette buttate in campagna

Sulla statale, a Campofelice di Roccella, i banditi hanno forzato l’ingresso del bar dell’area di servizio e si sono impossessati di decine di stecche di sigarette. Il colpo, però, non è filato liscio: i vigilanti della Mondialpol hanno dato l’allarme e i carabinieri si sono messi subito sulle tracce dei ladri.

Incalzati dai militari, i malviventi hanno preferito sbarazzarsi della merce per non rischiare l’arresto. Le sigarette sono state abbandonate in aperta campagna.

Cefalù: la smerigliatrice sulla cassaforte del Conad

Stessa notte, altro obiettivo: il supermercato Conad Giaconia, in contrada Gallizza a Cefalù. Una volta dentro, i ladri hanno tirato fuori una smerigliatrice e hanno tentato di aprire la cassaforte. Anche qui, però, l’intervento dei carabinieri li ha costretti alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo.

Le indagini dei carabinieri

I militari sono al lavoro per identificare gli autori delle due spaccate. Per ricostruire quanto accaduto hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei due esercizi commerciali.

Le indagini sono in corso: eventuali sviluppi saranno pubblicati appena disponibili.