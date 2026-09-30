Cronaca

Spaccate in un bar e in un Conad tra Campofelice e Cefalù

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Doppio assalto nella notte tra Campofelice di Roccella e Cefalù: i ladri hanno preso di mira il bar di un’area di servizio Q8 e un supermercato Conad, ma l’arrivo dei carabinieri ha mandato a monte i loro piani. In entrambi i casi i malviventi sono riusciti a introdursi nei locali, lasciando danni dietro di sé.

Il bar dell’area di servizio: sigarette buttate in campagna

Sulla statale, a Campofelice di Roccella, i banditi hanno forzato l’ingresso del bar dell’area di servizio e si sono impossessati di decine di stecche di sigarette. Il colpo, però, non è filato liscio: i vigilanti della Mondialpol hanno dato l’allarme e i carabinieri si sono messi subito sulle tracce dei ladri.

Incalzati dai militari, i malviventi hanno preferito sbarazzarsi della merce per non rischiare l’arresto. Le sigarette sono state abbandonate in aperta campagna.

Cefalù: la smerigliatrice sulla cassaforte del Conad

Stessa notte, altro obiettivo: il supermercato Conad Giaconia, in contrada Gallizza a Cefalù. Una volta dentro, i ladri hanno tirato fuori una smerigliatrice e hanno tentato di aprire la cassaforte. Anche qui, però, l’intervento dei carabinieri li ha costretti alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo.

Le indagini dei carabinieri

I militari sono al lavoro per identificare gli autori delle due spaccate. Per ricostruire quanto accaduto hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei due esercizi commerciali.

Le indagini sono in corso: eventuali sviluppi saranno pubblicati appena disponibili.

Consigliati per te

  1. Matteo, studente di 17 anni muore sulla SS113: il paese di Campofelice si ferma
  2. Auto rubata, fuga folle e schianto: arrestato nel Palermitano
  3. Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Ard Discount
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Scandalo corruzione sui certificati di morte a Palermo, 17 misure cautelari per impresari funebri e due medici
Cronaca In primo piano Palermo
Dramma a Palermo, donna cade dal balcone e finisce su pensilina della metropolitana
Cronaca Palermo
Schianto sulla Statale 115, due persone ferite
Cronaca
Lei lo lascia, lui non lo accetta e la costringe a rapporti: palermitano al Pagliarelli
Cronaca
Lutto nella sanità siciliana, morto il ginecologo Rosario Mannino
Cronaca