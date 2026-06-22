La Sicilia conquista il Gambero Rosso: 30 gelaterie nella guida 2027

Trenta gelaterie premiate, quattro eccellenze assolute e un titolo che porta dritto alle pendici dell’Etna: la Sicilia conquista la guida Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso e si confema una delle terre più solide del gelato artigianale italiano.

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Su 581 locali selezionati in tutta Italia, con oltre 80 nuove insegne entrate in questa edizione, l’isola piazza 30 indirizzi tra Tre, Due e Un Cono, restituendo la fotografia di un territorio dove l’arte del gelato non si è fermata alla tradizione, ma continua a sperimentare con ingredienti e tecniche.

Chi sono le quattro eccellenze assolute?

Al vertice della classifica regionale ci sono quattro locali insigniti dei Tre Coni, il massimo riconoscimento della guida: Cappadonia Gelati di Palermo, inserita anche nel Premio Speciale “Gelatieri che hanno fatto la storia 2027”; Liparoti di Trapani, una delle new entry più interessanti dell’edizione; Sikè Gelato; e Santo Musumeci, pasticceria-gelateria di Randazzo, alle porte del Parco dell’Etna.

È proprio quest’ultima insegna a portare a casa il riconoscimento più prestigioso: il Premio Speciale Valrhona “La Gelateria dell’Anno 2027”. Il merito è di Giovanna Musumeci, capace di innovare la gelateria contemporanea senza tradire l’eredità di famiglia che da generazioni caratterizza il locale etneo.

Tredici Due Coni: la qualità diffusa sul territorio

Subito sotto il vertice, tredici gelaterie siciliane si sono guadagnate il riconoscimento dei Due Coni, segno che la qualità non resta confinata a pochi indirizzi storici ma si diffonde capillarmente in tutta l’isola:

Adamo

Bar De Luca

Don Peppinu

Gelati DiVini

Gelatomania

Giuseppe Arena

Gusto

Il Signor di Carbognano

L’Artigianale

La Delizia

La Vela

Mon Chou-Chou

Nivera – Il gelato di natura

E i punti di riferimento di quartiere?

Completano la mappa siciliana del buon gelato altre tredici insegne premiate con Un Cono, riconoscimento che certifica comunque un livello qualitativo degno di nota e che spesso identifica i locali di fiducia di un quartiere o di una piccola comunità:

Al Gelatone

Bar Libertà

Caffè delle Rose

Duci

Ernesto

Ficus Gelato

Galatea

Latteria Gelati Cremosi

Levante Gelato Artigianale

Ritrovo Orchidea

Rosy Bar

Terranova

Viola Gelati & Caffè dal 1936

Come si posiziona la Sicilia rispetto al resto d’Italia?

Con 30 insegne su un totale nazionale di 581, la Sicilia dimostra un tessuto gelatiero solido, capace di competere con le regioni storicamente più rappresentate nella guida. A guidare la classifica per numero di locali recensiti e di Tre Coni assegnati resta la Lombardia, seguita da Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio: territori che da anni vantano una filiera del gelato artigianale particolarmente strutturata.

L’isola, però, si distingue per la varietà delle materie prime utilizzate: dal pistacchio alle fragole dell’Etna, dagli agrumi alle erbe spontanee del territorio, ogni gelateria sembra raccontare un pezzo diverso di Sicilia attraverso il gusto.

Un risultato che premia non solo le insegne storiche già note al grande pubblico, ma anche tante realtà di quartiere che ogni giorno, lontano dai riflettori, continuano a portare avanti l’arte del gelato fatto a mano: un mestiere che in Sicilia resta, più che altrove, una questione di identità.