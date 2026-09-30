Cronaca

Cefalù, scoperto laboratorio del falso con tre lavoratori in nero

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio a tutela della legalità economico-finanziaria, hanno scoperto un “laboratorio del falso” in cui lavoravano tre persone “in nero”, impegnate nel confezionamento e nella vendita di capi con marchi contraffatti.

Nello specifico, dopo un’attenta attività di osservazione condotta dalla Tenenza di Cefalù, è stata individuata e controllata un’attività commerciale operante nella rinomata località balneare normanna. Il suo business si reggeva interamente su lavoratori dipendenti per i quali non era stata effettuata la prevista comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego, privandoli così di ogni tutela retributiva, contributiva e assicurativa.

Durante il controllo, all’interno del negozio i militari hanno inoltre rilevato centinaia di capi di abbigliamento sportivo, destinati alla vendita al pubblico, riconducibili a note società calcistiche, italiane e straniere, e a team di Formula 1. Gli operanti hanno quindi esaminato loghi ed etichette apposti sugli articoli, accertando la contraffazione dei marchi.

L’esercizio commerciale offriva ai clienti anche la possibilità di personalizzare i capi scelti: grazie a due presse termiche, il personale poteva applicare sugli articoli selezionati, “a caldo”, sticker e transfer raffiguranti noti brand altrettanto contraffatti, realizzati in house con una stampante di tipo plotter.

L’intervento si è concluso con il sequestro di 660 capi, di 316 tra sticker e transfer con marchi contraffatti e delle apparecchiature utilizzate per l’attività illecita, oltre al deferimento del titolare dell’impresa alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Poiché la manodopera in “nero” superava il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accesso, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Consigliati per te

  1. Vendevano borse Gucci e scarpe Nike false in diretta su Instagram, la Finanza irrompe in diretta
  2. Palermo, movida e Festino sotto controllo: 149 lavoratori in nero scoperti dalla Finanza
  3. Via Libertà e piazza Castelnuovo, il salotto buono di Palermo nascondeva 8 lavoratori in nero: blitz dei carabinieri
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Lutto nella sanità siciliana, morto il ginecologo Rosario Mannino
Cronaca
Palermo, quad non omologati in centro storico, la Polizia Municipale ne sequestra 15
Cronaca Palermo
Il Charleston Café di Palermo conquista le Tre Tazzine del Gambero Rosso
Economia
Palermo, 2.300 multe a monopattini e bici elettriche in due mesi
Cronaca Palermo
Caro energia, niente bonus per i siciliani: l’Ars boccia i 100 milioni proposti dai 5 Stelle
Politica