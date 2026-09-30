Cefalù, scoperto laboratorio del falso con tre lavoratori in nero

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio a tutela della legalità economico-finanziaria, hanno scoperto un “laboratorio del falso” in cui lavoravano tre persone “in nero”, impegnate nel confezionamento e nella vendita di capi con marchi contraffatti.

Nello specifico, dopo un’attenta attività di osservazione condotta dalla Tenenza di Cefalù, è stata individuata e controllata un’attività commerciale operante nella rinomata località balneare normanna. Il suo business si reggeva interamente su lavoratori dipendenti per i quali non era stata effettuata la prevista comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego, privandoli così di ogni tutela retributiva, contributiva e assicurativa.

Durante il controllo, all’interno del negozio i militari hanno inoltre rilevato centinaia di capi di abbigliamento sportivo, destinati alla vendita al pubblico, riconducibili a note società calcistiche, italiane e straniere, e a team di Formula 1. Gli operanti hanno quindi esaminato loghi ed etichette apposti sugli articoli, accertando la contraffazione dei marchi.

L’esercizio commerciale offriva ai clienti anche la possibilità di personalizzare i capi scelti: grazie a due presse termiche, il personale poteva applicare sugli articoli selezionati, “a caldo”, sticker e transfer raffiguranti noti brand altrettanto contraffatti, realizzati in house con una stampante di tipo plotter.

L’intervento si è concluso con il sequestro di 660 capi, di 316 tra sticker e transfer con marchi contraffatti e delle apparecchiature utilizzate per l’attività illecita, oltre al deferimento del titolare dell’impresa alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Poiché la manodopera in “nero” superava il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accesso, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.