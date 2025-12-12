Cronaca

Incidente in via dell’Olimpo: auto si ribalta dopo l’impatto, donna ferita in codice rosso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Attimi di paura questa mattina lungo via dell’Olimpo, teatro di un brutto incidente stradale. Poco dopo le 8, una Smart condotta da una donna ha tamponato con violenza una Mini Cooper. L’urto è stato talmente forte che la vettura investitrice si è ribaltata su se stessa.

Il sinistro si è verificato nei pressi del numero civico 30 di via dell’Olimpo, un’arteria che purtroppo già in passato è stata protagonista di gravi incidenti stradali. Circa un anno fa, proprio su questa strada, ha perso la vita un centauro di 47 anni.

Nello scontro di stamattina a pagare le conseguenze peggiori è stata la donna al volante della Smart, subito soccorsa dall’équipe medica del 118 e trasferita con codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato diverse ferite e traumi, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista della Mini Cooper.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

