Cronaca

Bici elettrica finisce sotto un camion in via Belgio: tragedia a Palermo, muore il 36enne Giorgio Bianchini

di Redazione Web
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Si chiamava Giorgio Bianchini e aveva 36 anni la vittima dell’ennesima tragedia consumatasi questa mattina sulle strade di Palermo, nella zona di via Belgio, a poca distanza dalla circonvallazione. Originario di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, Bianchini si era trasferito nel Palermitano e lavorava nella borgata marinara di Sferracavallo.

L’uomo si trovava alla guida di una bicicletta a pedalata assistita quando si è verificato il drammatico incidente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe perso l’equilibrio nel tentativo di evitare un furgone; la sbandata lo ha fatto finire sotto un camion impiegato nel trasporto di sale, rendendo l’impatto con il mezzo pesante inevitabile.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare il pesante autocarro ed estrarre il corpo della vittima. Nell’area del sinistro si attende l’arrivo del medico legale per gli accertamenti e i rilievi di rito.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità cittadina: la circolazione nell’intera zona di via Belgio e lungo gli accessi alla circonvallazione è rimasta completamente paralizzata.

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