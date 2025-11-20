Malore improvviso alla guida, morto un 42enne

Un 42enne di San Cataldo, Michele Antonio Chiodo, è deceduto dopo aver impattato con il proprio furgone contro la rotatoria della strada statale 640, nei pressi dello svincolo per Santa Caterina Villarmosa.

Stando a quanto riscontrato dai sanitari del 118, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo su cui viaggiava. Sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze, di cui una medicalizzata. I soccorritori hanno tentato inutilmente di rianimare la vittima. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri.

La salma è stata riconsegnata ai familiari.