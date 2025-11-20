Cronaca

Malore improvviso alla guida, morto un 42enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un 42enne di San Cataldo, Michele Antonio Chiodo, è deceduto dopo aver impattato con il proprio furgone contro la rotatoria della strada statale 640, nei pressi dello svincolo per Santa Caterina Villarmosa.

Stando a quanto riscontrato dai sanitari del 118, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo su cui viaggiava. Sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze, di cui una medicalizzata. I soccorritori hanno tentato inutilmente di rianimare la vittima. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri.

La salma è stata riconsegnata ai familiari.

News suggerite per te:

  1. Schianto sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri, Mercedes si ribalta più volte: morto un 42enne
  2. Malore improvviso davanti alla sua ludoteca: muore a 47 anni nota educatrice
  3. Ficarazzi, malore improvviso a un matrimonio: morto a 35 anni Giovanni Battista Cappello
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Accoltellamento in via Isidoro La Lumia, identificato l’aggressore del 43enne
Cronaca
Meteo Sicilia, irruzione artica nel weekend: attesa neve sopra i 1200 metri
Meteo
Drammatico incidente nel Palermitano, Daniele Cancellieri è morto dopo 4 mesi di agonia
Cronaca
Tragedia nelle campagne: il trattore si ribalta, muore un uomo
Cronaca
Incidente sulla Palermo-Catania, morta Patrizia Culotta: aveva 51 anni
Cronaca