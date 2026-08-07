“Enjoy’s Jazz… e non solo”: dall’11 al 14 agosto Gangi appuntamento con la grande musica dal vivo

Dal jazz al cantautorato, dal reggae alla world music, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. Gangi, uno dei borghi più belli d’Italia, si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione di “Engioy’s Jazz e non solo”, in programma da martedì 11 agosto a venerdì 14 agosto. Una rassegna che propone un cartellone artisti di riconosciuto valore nazionale e internazionale, spaziando tra generi e linguaggi diversi, affiancandoli ai migliori interpreti del panorama musicale locale. Ogni serata prevede quindi un doppio appuntamento, nelle due location di Piazza del Popolo e Piazzetta Zoppo.

Ad inaugurare il programma, l’11 agosto, sarà Alessio Bondì, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale siciliana, con il concerto “Runnegghié”, alle ore 21.45 in Piazza del Popolo. La serata proseguirà alle 23.30 in Piazza Zoppo di Gangi con un coinvolgente Acoustic Concert del quartetto acustico composto da Santino Paternò, Maurizio Nasello, Luciano Ficile e Giuseppe Bruno

Il 12 agosto l’energia del reggae e delle contaminazioni mediterranee arriverà con gli Shakalab, che saliranno sul palco di Piazza del Popolo alle 21.45. A seguire, in Piazza Zoppo di Gangi, spazio ai Franima in “Franima – Pianoforte e Voce”, in programma alle 23.30.

Nella serata del 13 agosto, Alessandra Salerno, accompagnata dalla NoQuiet Women Orchestra, porterà in scena “Rosa d’Amuri”, un intenso omaggio alla tradizione musicale siciliana reinterpretata con sensibilità contemporanea. Il concerto è previsto alle 21.45 in Piazza del Popolo, mentre alle 23.30, in Piazzetta Zoppo si esibiranno Maurizio La Placa, Maurizio Nasello e Gianpiero Ferraro.

A chiudere la rassegna, il 14 agosto, sarà una delle artiste italiane più apprezzate nel panorama jazz internazionale, Chiara Civello, protagonista alle 21.45 in Piazza del Popolo di un concerto che promette eleganza, emozione e raffinatezza. La serata continuerà alle 23.30 in Piazzetta Zoppo con il Mandralisca Quintet.

“Enjoy’s Jazz è è ormai un appuntamento fisso nel cartellone estivo di Gangi – dichiara il Sindaco Giuseppe Ferrarello- e rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della stagione. Ogni anno lavoriamo per mantenere alto il livello qualitativo della rassegna, proponendo un cartellone capace di coniugare generi musicali diversi e di ospitare artisti di riconosciuto valore, accanto ai talenti del territorio. Un sentito ringraziamento va all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la vicinanza e il prezioso sostegno riservati al nostro territorio e al Festival”.

“Grazie a questa sinergia- aggiunge l’Assessore Stefano Sauro- Gangi continua a rafforzare il proprio ruolo di riferimento culturale per le Madonie, proponendo una programmazione capace di valorizzare il territorio anche attraverso la musica”.

“Engioy’s Jazz e non solo” è organizzato dal Comune di Gangi, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con Freedom, e con il sostegno di Enel, BCC Madonie e La Dimora.

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.