Cronaca

Incidente sull’A19 tra Termini Imerese e Palermo, coinvolte due auto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Incidente stradale nella mattinata di oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto tra Termini Imerese e Palermo. Intorno alle 10:07 una Porsche d’epoca e un SUV Toyota si sono scontrati in direzione Palermo, provocando momenti di paura tra gli automobilisti in transito.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. L’urto è stato molto violento: la Porsche ha perso il paraurti anteriore ed è finita contro il guardrail, riportando danni ingenti alla parte frontale. Anche il SUV ha subito gravi danni al muso e alla calandra.

Il soccorso tempestivo dell’ambulanza di passaggio

A fare la differenza è stato un fattore fortuito: nello stesso momento dell’incidente stava transitando in quel tratto un’ambulanza del Soccorso Nisseno, impegnata in un trasferimento programmato verso l’ospedale Civico di Palermo.

L’equipaggio, composto dal soccorritore Gentile S. e dal collega C., si è accorto subito di quanto accaduto e ha accostato per intervenire. Mentre uno dei due allertava la centrale operativa del 118 per coordinare l’emergenza, l’altro ha messo in sicurezza le persone coinvolte, prestando i primi soccorsi e assistenza in attesa dei rinforzi.

Il plauso delle istituzioni

La prontezza dimostrata dai due operatori sanitari ha ottenuto il riconoscimento delle autorità coinvolte. La centrale del Numero Unico Europeo per le Emergenze, insieme agli operatori del 118 e agli agenti della Polizia Stradale, ha espresso gratitudine a Gentile S. e al collega per il senso del dovere e la tempestività mostrati in una situazione delicata.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo l’autostrada, necessari per consentire i soccorsi, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti.

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