Palermo, centrato un 5+1 al Superenalotto: vinti 417.320 euro

Un colpo da 417.320,75 euro ha cambiato la giornata di un fortunato giocatore a Palermo. La vincita milionaria è arrivata grazie a un 5+1 centrato con una schedina da un solo euro, giocata nel concorso Superenalotto di venerdì 25 settembre.

A comunicarlo è Sisal, che gestisce il gioco su concessione dello Stato. Il tagliando fortunato è stato convalidato nel punto vendita Sisal Tabacchi di via dei Nebrodi, al civico 50-52 del capoluogo siciliano. Chi ha giocato quella combinazione, per ora, resta anonimo.

I numeri e la combinazione vincente

La sestina estratta nel concorso di venerdì è stata 10, 18, 26, 33, 39, 45, con Jolly 89 e SuperStar 48. Proprio la mancata corrispondenza con il numero Jolly ha fermato la giocata palermitana a un 5+1, comunque sufficiente per una delle vincite più alte registrate quest’anno in Sicilia.

Il “6”, il premio più ambito del gioco, continua invece a sfuggire ai giocatori italiani. Il jackpot, di conseguenza, cresce ulteriormente e si prepara a offrire una nuova occasione ai tantissimi appassionati del Superenalotto.

Il jackpot sale a 32,6 milioni

Con il “6” ancora non assegnato, il montepremi del prossimo concorso, in programma per la serata di sabato 26 settembre, sale a 32,6 milioni di euro. Una cifra che negli ultimi mesi ha continuato a gonfiarsi concorso dopo concorso, alimentando l’attesa di chi tenta la fortuna ogni settimana.

Sisal segnala inoltre che la giornata di venerdì è stata particolarmente generosa anche al di fuori della vincita principale: in totale sono state realizzate 318.281 vincite in tutta Italia, tra le diverse categorie di premio previste dal gioco.

Resta ora da capire se il fortunato vincitore di via dei Nebrodi si farà avanti nei prossimi giorni per riscuotere la somma, che rappresenta una delle vincite più significative registrate a Palermo nell’ultimo periodo.