Drammatico incidente sulla A19 tra Termini e Trabia: 3 auto coinvolte, 5 feriti

Notte di paura sulla A19: poco dopo le 3, all’altezza del tratto tra Termini Imerese e Trabia, in direzione Palermo, tre auto — una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc — sono rimaste coinvolte in un incidente. A bordo di uno dei veicoli vi erano anche due genitori che rientravano a casa dopo il matrimonio del figlio.

Il bilancio è di dieci persone coinvolte in totale, cinque delle quali ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato i soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto; la circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di assistenza.