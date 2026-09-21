Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto

Il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2026 ha nominato Pietroantonio Bevilacqua componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto (PA). Bevilacqua è dirigente ragioniere generale del Comune di Monreale, ha una laurea in giurisprudenza e vanta un’ampia esperienza maturata in altri enti siciliani.

La designazione è la conseguenza della delibera di dissesto approvata dal Comune di Borgetto, che ha reso indispensabile la costituzione di un organo straordinario incaricato di gestire l’indebitamento pregresso e di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’estinzione dei debiti dell’ente.

Nella commissione Bevilacqua affiancherà gli altri componenti nominati: Pietro Barbera, viceprefetto aggiunto, ed Ezio Mineo, dottore commercialista. Ai membri sono riconosciuti i poteri previsti dall’articolo 253 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.