Cronaca

Dramma a Partinico, morti madre e figlio nel garage di casa: fatali esalazioni delle cisterne per l’uva

di Redazione Web
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Tragedia a Partinico, dove una madre e un figlio hanno perso la vita dopo essere scesi in un garage in cui erano presenti cisterne per la raccolta dell’uva. A ucciderli sarebbero state le esalazioni sprigionate dai contenitori. È accaduto in via Lorenzo Perosi, nel locale posto al di sotto dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso, e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la prima a scendere nel garage sarebbe stata la donna, Rosalia La Manna, 43 anni, stroncata dalle emissioni respirate nel locale. Subito dopo sarebbe sceso anche il figlio, Vincenzo Troia, che ha fatto la stessa fine.

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area, resa irrespirabile dai gas. Non è la prima volta che una vicenda simile colpisce la cittadina: qualche tempo fa, sempre a Partinico e per la stessa causa, avevano perso la vita due fratelli.

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