Comunicati stampa

ParlAutismo, a Palermo un pomeriggio di comunità all’Orto di Paolino

di digitrend
lettura in 3 minuti

PALERMO. L’Associazione Nazionale ParlAutismo apre una nuova stagione di iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie con “Pomeriggio insieme!”, un appuntamento in programma sabato 26 settembre, dalle 16 alle 19, all’Orto di Paolino, in via Scaglione Pietro 36, a Palermo.

Sarà un pomeriggio pensato per stare insieme in un contesto accogliente e informale, con attività per bambini e ragazzi, momenti di gioco e relax, un piccolo aperitivo e la presenza di operatori dedicati. Parteciperanno anche i clown di Pensiamo in Positivo, per accompagnare le attività con animazione e intrattenimento.

L’iniziativa nasce da un’esigenza molto concreta che riguarda molte famiglie: contrastare la solitudine e creare occasioni in cui sentirsi parte di una comunità, condividendo esperienze e costruendo relazioni al di là delle difficoltà quotidiane.

«Abbiamo voluto cominciare da un pomeriggio semplice, in cui le famiglie possano stare insieme, i ragazzi possano divertirsi in sicurezza e tutti possano concedersi un momento di serenità – dice Rosi Pennino, fondatrice dell’Associazione Nazionale ParlAutismo -. Spesso le famiglie vivono una condizione di solitudine, perché la quotidianità può diventare molto diversa da quella degli altri. Creare comunità significa anche offrire spazi in cui incontrarsi, conoscersi, parlare e sentirsi accolti. Per questo abbiamo scelto l’Orto di Paolino: un luogo di bellezza e di natura, dove trascorrere qualche ora insieme».

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche spazio per il confronto sulle questioni che riguardano i diritti e i servizi per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Sarà l’occasione per presentare le prossime attività dell’associazione e condividere il calendario delle iniziative che accompagneranno ParlAutismo nel corso dell’anno, in un percorso che porterà anche alla giornata del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

«Questo è soltanto il primo appuntamento – aggiunge Pennino -. Abbiamo scelto di costruire un programma fatto di iniziative diverse e diffuse, perché vogliamo mantenere aperto il dialogo con le famiglie e affrontare insieme i temi che incontrano ogni giorno. Il primo passo, però, è ritrovarsi: stare insieme, ascoltarsi e restituire alle famiglie un po’ di quella dimensione di comunità che troppo spesso rischia di mancare».

La partecipazione è gratuita, ma è necessario confermare la presenza attraverso la prenotazione, compilando l’apposito form o contattando il 328 8089694, così da consentire agli organizzatori di predisporre al meglio le attività e l’accoglienza dei partecipanti.

“Pomeriggio insieme!” è promosso e autofinanziato dall’Associazione Nazionale ParlAutismo, in collaborazione con L’Orto di Paolino e con il supporto dell’Associazione Civilia, realtà impegnata nella promozione di iniziative e attività rivolte alla comunità e alla partecipazione sociale.

FORM PER L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAKiPshJURFI3T0U5NjU0WlRVMEszUTRWSE5TMEpPRy4u

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

Consigliati per te

  1. Autismo, dal Teatro Politeama tre novità per il futuro in Sicilia: servizi integrati, aule multisensoriali e un nuovo centro sul mare, frutto del lavoro di ParlAutismo in raccordo con le Istituzioni
  2. Autismo, cambio all’Asp 6 Palermo: ParlAutismo chiede un patto sui servizi
  3. Autismo, diritti e inclusione: ParlAutismo promuove a Palermo un incontro di orientamento e formazione
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
didigitrend
Redazione digitale di Diretta Sicilia specializzata in tecnologia, innovazione e tendenze del web. Segue l'evoluzione digitale della Sicilia con approfondimenti su startup, servizi online e trasformazione digitale delle imprese siciliane.

Ultime notizie

Il 30 settembre e il 1° ottobre 2026 H2IT partecipa a Catania alla fiera HEYSUN – Expo della Transizione Energetica
Comunicati stampa
Furto con spaccata in un ristorante di Palermo, arrestati due uomini
Cronaca
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Politica
43° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone: il Centro antiviolenza inaugura l’installazione artistica permanente “Il Filo di Lia” e apre le porte alla città
Comunicati stampa
Dramma a Partinico, morti madre e figlio nel garage di casa: fatali esalazioni delle cisterne per l’uva
Cronaca