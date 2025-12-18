Lutto nel Palermitano, muore a 49 anni Elena Lo Baido: era la moglie del sindaco di Borgetto

Lutto a Borgetto e Partinico per la scomparsa di Elena Lo Baido, moglie del sindaco Roberto Davì. La donna si è spenta nella notte all’età di soli 49 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile che non le ha lasciato scampo nonostante le numerose cure a cui si era sottoposta.

La notizia del decesso ha gettato nello sconforto le comunità di Borgetto e Partinico, paesi legati alla storia di Elena. Nata e cresciuta a Partinico, dove viveva e gestiva la rivendita di tabacchi di famiglia, Elena era conosciuta e benvoluta da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla lungo il loro percorso.

Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona gentile, dal cuore d’oro, sempre disponibile verso il prossimo, nonché una moglie e una madre esemplare per i suoi quattro figli: Giovanni, Chiara e i gemelli Pietro e Giorgia.

La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia in via Bari a Partinico, mentre le esequie funebri si celebreranno domani pomeriggio alle ore 14:30 nella Chiesa Madre di Borgetto.

In questo momento di profondo dolore, la redazione esprime la propria vicinanza al sindaco Roberto Davì, ai quattro figli, alla famiglia Lo Baido di Partinico e all’intera famiglia Davì di Borgetto, in particolare alla collega giornalista Francesca Davì.

Anche l’amministrazione comunale di Borgetto ha voluto manifestare la propria vicinanza attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco: “Elena vive in Dio. In questo momento di grande dolore, l’intera Amministrazione si stringe con sincera vicinanza al nostro Sindaco, a Chiara, Giovanni, Pietro, Giorgia e a tutta la famiglia Davì/Lo Baido per la perdita della cara moglie: donna esemplare e madre amorevole. Alla famiglia giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze. Vi siamo vicini, l’Amministrazione Comunale e la comunità intera”.