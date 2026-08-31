Economia

Maxi assunzioni nei Comuni, via al concorso Asmel

di Redazione Web
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Si apriranno il 15 settembre alle ore 12.00 le candidature per il quinto Maxi Avviso ASMEL, pubblicato sul portale di reclutamento nazionale InPA, per la formazione e l’aggiornamento di 39 Elenchi di Idonei alle assunzioni negli Enti Locali di tutta Italia.

Fino al 30 settembre 2026, laureati, diplomati e operai specializzati potranno inoltrare la domanda per candidarsi a uno o più profili professionali tra quelli previsti dal Maxi Avviso, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In questo modo sarà possibile accedere, una volta risultati idonei, a opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato negli oltre 1.000 Enti che aderiscono alla procedura.

La selezione prevede, per ciascun profilo, una prova preselettiva da remoto composta da 60 quesiti a risposta multipla. Chi la supera viene inserito per tre anni nel relativo Elenco degli Idonei e può partecipare agli interpelli pubblicati dagli Enti, scegliendo di volta in volta le opportunità di proprio interesse in base al territorio e alla tipologia di contratto proposta.

I candidati idonei per più profili potranno accedere agli interpelli relativi a ciascun Elenco. L’idoneità resta valida fino alla scadenza del triennio o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori dell’accordo.

La procedura, prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, consente agli Enti Locali di gestire selezioni uniche in forma aggregata e di concludere le assunzioni mediamente in quattro o cinque settimane. Per i candidati rappresenta una modalità più semplice e flessibile di accesso alla Pubblica Amministrazione locale, grazie alla preselezione da remoto e alla possibilità di scegliere gli interpelli di effettivo interesse.

La procedura, valida a livello nazionale, ha già portato a oltre 1.700 assunzioni ed è utilizzata da più di 1.000 Enti su tutto il territorio italiano. Il Maxi Avviso 2026 comprende anche due profili introdotti sulla base delle esigenze manifestate dai Comuni: Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali e Funzionario esperto in contratti pubblici.

ASMEL è l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e riunisce oltre 4.900 amministrazioni locali italiane. Nell’ambito dell’accordo aggregato previsto dalla normativa, supporta gli Enti nella gestione associata della procedura degli Elenchi di Idonei

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