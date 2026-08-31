Maxi assunzioni nei Comuni, via al concorso Asmel

Si apriranno il 15 settembre alle ore 12.00 le candidature per il quinto Maxi Avviso ASMEL, pubblicato sul portale di reclutamento nazionale InPA, per la formazione e l’aggiornamento di 39 Elenchi di Idonei alle assunzioni negli Enti Locali di tutta Italia.

Fino al 30 settembre 2026, laureati, diplomati e operai specializzati potranno inoltrare la domanda per candidarsi a uno o più profili professionali tra quelli previsti dal Maxi Avviso, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In questo modo sarà possibile accedere, una volta risultati idonei, a opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato negli oltre 1.000 Enti che aderiscono alla procedura.

La selezione prevede, per ciascun profilo, una prova preselettiva da remoto composta da 60 quesiti a risposta multipla. Chi la supera viene inserito per tre anni nel relativo Elenco degli Idonei e può partecipare agli interpelli pubblicati dagli Enti, scegliendo di volta in volta le opportunità di proprio interesse in base al territorio e alla tipologia di contratto proposta.

I candidati idonei per più profili potranno accedere agli interpelli relativi a ciascun Elenco. L’idoneità resta valida fino alla scadenza del triennio o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori dell’accordo.

La procedura, prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, consente agli Enti Locali di gestire selezioni uniche in forma aggregata e di concludere le assunzioni mediamente in quattro o cinque settimane. Per i candidati rappresenta una modalità più semplice e flessibile di accesso alla Pubblica Amministrazione locale, grazie alla preselezione da remoto e alla possibilità di scegliere gli interpelli di effettivo interesse.

La procedura, valida a livello nazionale, ha già portato a oltre 1.700 assunzioni ed è utilizzata da più di 1.000 Enti su tutto il territorio italiano. Il Maxi Avviso 2026 comprende anche due profili introdotti sulla base delle esigenze manifestate dai Comuni: Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali e Funzionario esperto in contratti pubblici.

ASMEL è l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e riunisce oltre 4.900 amministrazioni locali italiane. Nell’ambito dell’accordo aggregato previsto dalla normativa, supporta gli Enti nella gestione associata della procedura degli Elenchi di Idonei