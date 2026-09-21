Il 30 settembre e il 1° ottobre 2026 H2IT partecipa a Catania alla fiera HEYSUN – Expo della Transizione Energetica

H2IT, l’Associazione Italiana Idrogeno, parteciperà con due eventi, il 30 settembre e il 1° ottobre 2026, presso il Centro fieristico Misterbianco di Catania, Padiglione C, Sala Verga, alla fiera HEYSUN – Expo della Transizione Energetica per approfondire opportunità, progetti e strategie legati alla crescita dell’idrogeno in Italia. Sarà l’occasione per mettere in relazione la dimensione regionale e quella nazionale, dalle opportunità per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia alla necessità di costruire una prospettiva di lungo periodo per le Hydrogen Valleys.

I due appuntamenti vedranno il coinvolgimento, tra gli altri, di esponenti della Regione Siciliana, dei vertici di H2IT, con il Presidente Alberto Dossi e il Vicepresidente Valter Alessandria, Piergabriele Andreoli di RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, le istituzioni siciliane, Stefania Crotta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Antonino Aricò del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

H2IT sarà presente con una collettiva di quattro aziende, Maximator, CNPI, ERREDUE e Magic Engineering. Uno stand sarà allestito anche da SAPIO, Produzione Idrogeno e Ossigeno.

La Sicilia è un hub fondamentale per il Mediterraneo nella transizione verso l’idrogeno verde, grazie alla sua Strategia Idrogeno Regionale e al recente bando H2 Sicilia per la produzione di idrogeno rinnovabile, in scadenza il 24 settembre.

Lo sviluppo del settore è un’opportunità unica per l’isola, realizzabile attraverso una sinergia tra gli attori della filiera, imprenditori locali, istituzioni regionali e nazionali. H2IT, attraverso iniziative di formazione e networking sul territorio, supporta la crescita della filiera, accelera il trasferimento tecnologico e aiuta a costruire una cultura industriale condivisa attorno al vettore idrogeno.

Il primo evento, in programma mercoledì 30 settembre, sarà dedicato a “Idrogeno per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Sicilia”, quinta tappa del tour informativo “H2InComune”. La giornata approfondirà il ruolo dell’idrogeno nel territorio siciliano, partendo dalle Hydrogen Valleys finanziate attraverso il PNRR fino alle prospettive industriali, alla pianificazione energetica regionale e al contributo di ricerca e formazione.

Di seguito, il link per l’iscrizione all’evento del 30 settembre: https://tinyurl.com/3ky76t3s

La seconda tappa è prevista giovedì 1° ottobre, con la tavola rotonda “Garantire il futuro delle Hydrogen Valleys oltre il PNRR. Sostenibilità economica, integrazione territoriale e crescita della domanda per valorizzare gli investimenti realizzati”. Un appuntamento pensato per guardare alla fase successiva agli investimenti del Piano, interrogandosi sulle condizioni necessarie per assicurare continuità e prospettive di sviluppo alle Hydrogen Valleys.

Di seguito, il link per l’iscrizione all’evento del 1° ottobre: https://tinyurl.com/yc46rr88