Sicilia, temporali violenti dal pomeriggio: allerta gialla su tutta l’isola

Rovesci e temporali di forte intensità attraverseranno la Sicilia a partire dal pomeriggio, con il rischio di nubifragi localizzati. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di oggi, domenica 20 settembre.

L’avviso, il numero 26262, riguarda l’intera isola. La fase più critica interesserà le zone interne, dove i fenomeni si presenteranno con maggiore violenza e continuità.

Le previsioni indicano piogge e temporali di forte intensità su Sicani, entroterra trapanese e palermitano, Madonie, Nebrodi, area etnea ed entroterra siracusano. L’Ennese sarà il territorio più colpito, con temporali diffusi e intensi durante tutta la giornata. Altrove i fenomeni avranno carattere più circoscritto.

Sui litorali la probabilità di sconfinamenti resta più contenuta, ma non è da escludere localmente. Le aree costiere da monitorare sono il Messinese, il sud del Trapanese e il Siracusano.