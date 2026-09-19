Cronaca

Due arresti dei carabinieri a Palermo: droga a Borgo Vecchio e rapina al Foro Italico

di Redazione Web
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​I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione delle illegalità diffuse, hanno arrestato due uomini accusati a vario titolo di rapina e tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere Borgo Vecchio, i militari del Nucleo Operativo coadiuvati nelle fasi esecutive del servizio di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un palermitano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

​I movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’indagato, hanno incuriosito i Carabinieri circa la possibilità che, all’interno dello stabile si potesse celare una piccola piazza di spaccio. La perquisizione domiciliare ha tolto ogni dubbio, grazie anche al fiuto del cane antidroga che, nel vano sottoscala dell’abitazione nella piena disponibilità del 28enne, ha segnalato la presenza di una busta contenente oltre 200 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e distinta per perso.

​L’arrestato è stato tradotto, su disposizione del Pubblico Ministero, presso l’Istituto carcerario Lorusso Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Al Foro Italico, i Carabinieri della Stazione Palermo Scalo, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno invece arrestato cittadino egiziano di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, accusato di rapina e tentata estorsione.

Ad attirare l’attenzione dei militari è stato un turista di nazionalità cinese che, poco prima, era stato rapinato del proprio cellulare da parte di uno sconosciuto. Quest’ultimo pretendeva per la restituzione del telefono una somma di denaro ma, al netto rifiuto opposto dal turista, si era allontanato dalla zona.

​La dettagliata descrizione fornita dalla persona offesa, ha permesso ai Carabinieri di rintracciare il 39enne nelle immediate vicinanze con la refurtiva che, è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

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