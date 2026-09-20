Ruba gasolio da un bus turistico: arrestato dopo la fuga

Ha provato a far perdere le proprie tracce correndo verso la spiaggia, ma la fuga di un uomo originario del Siracusano si è fermata a pochi metri dal lido, dove le volanti lo hanno raggiunto e ammanettato. È stato arrestato in viale Kennedy, nella zona della Playa di Catania, con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti della questura etnea, impegnati in un ordinario giro di controllo, è stata la scia di carburante che colava da un pullman turistico fermo in sosta. Avvicinatisi per capire cosa stesse accadendo, gli agenti hanno sorpreso l’uomo intento a svuotare il serbatoio del bus. Nei pressi era parcheggiato uno scooter, utilizzato come appoggio per il trasporto del carburante.

Alla vista della pattuglia, il sospettato è scappato a piedi, ha attraversato di corsa viale Kennedy e ha tentato di scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare per guadagnare l’arenile. Un breve inseguimento ha chiuso la corsa: gli agenti lo hanno bloccato prima che riuscisse a superare la barriera.

Nella fase del fermo l’uomo ha reagito violentemente, colpendo i poliziotti a calci. Uno di loro ha riportato la frattura di una mano e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale.

I riscontri sul mezzo hanno chiarito la dinamica del colpo. Il ladro aveva forzato la porta anteriore del pullman e portato via diversi oggetti personali dei passeggeri. Il tappo del serbatoio era stato danneggiato, con il risultato che il gasolio si era riversato sull’asfalto; parte del liquido, però, era già stato travasato in alcune taniche.

Addosso all’arrestato sono stati trovati una pinza, due cacciaviti, una torcia, delle forbici e alcune chiavi a brugola. Anche lo scooter si è rivelato di provenienza illecita, perché rubato in precedenza. Sulla pedana gli agenti hanno recuperato uno zaino, una tanica da venti litri colma di gasolio e una busta con bottiglie di liquore.