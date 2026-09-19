Pioggia su Palermo, automobilista soccorso in via Imera: e domani scatta l’allerta gialla in Sicilia

Con le piogge che stanno interessando la provincia di Palermo, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in alcuni interventi legati al maltempo in corso. In via Imera, a Palermo, una squadra è intervenuta per soccorrere un automobilista rimasto bloccato a causa dell’acqua accumulata sulla carreggiata.

Al momento non si segnalano criticità di rilievo nel resto del territorio provinciale.

Intanto la Protezione Civile Regionale ha emesso l’avviso 26262 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani, domenica 20 settembre.

Per domani è prevista allerta gialla su tutto il territorio siciliano.