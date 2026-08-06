Meteo

Caldo fino a 37°C poi il cielo si scatena: allerta temporali in Sicilia

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Giornata di caldo intenso e temporali in arrivo oggi, giovedì 6 agosto, sulla Sicilia: le temperature toccheranno punte di 36-37°C nell’entroterra, mentre nel pomeriggio si formeranno nuvole a sviluppo verticale capaci di generare fenomeni localmente violenti tra le zone interne dell’isola.

Le aree più esposte ai temporali saranno il palermitano, l’agrigentino, le Madonie, i Nebrodi, l’ennese, l’interno messinese e l’Etna. Non si escludono rovesci anche tra il ragusano e il siracusano.

Le temperature massime risulteranno in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, ma resteranno comunque elevate: punte di 36-37°C sono attese sulla Piana di Catania, nell’interno siracusano, nel nisseno e nell’ennese. Sulle altre zone interne i valori si fermeranno generalmente intorno ai 35°C, mentre lungo le coste il termometro si conterrà sui 32-33°C, con un caldo però molto afoso e opprimente.

Instabilità pomeridiana, temporali anche forti nell’entroterra

A scatenare i fenomeni sarà il transito di una modesta goccia fredda in quota, che nelle ore pomeridiane favorirà un rapido aumento dell’instabilità convettiva soprattutto a ridosso dei rilievi. Oggi il fenomeno interesserà in modo più diffuso diverse aree interne, in particolare quelle centro-settentrionali dell’isola, grazie all’elevata energia potenziale disponibile.

I primi nuclei temporaleschi potranno svilupparsi sui rilievi settentrionali, tra Madonie, Nebrodi, Peloritani e monti palermitani, spingendosi anche nell’immediato entroterra. Non si esclude qualche cella in formazione vicino alle coste, specialmente nel messinese, anche se le correnti nord-occidentali tenderanno a spingerla verso le zone più interne.

Altri temporali si formeranno in modo sparso tra i Sicani, il nisseno, l’ennese e l’etneo, in parte anche sugli Iblei, con possibilità di fenomeni pure tra l’interno agrigentino e il trapanese. Si tratterà comunque di episodi molto localizzati, seppur diffusi su più aree.

Non sono escluse manifestazioni di forte intensità, con nubifragi localizzati che potranno essere accompagnati da grandine di piccola o media dimensione nei nuclei più intensi, oltre a possibili forti raffiche di vento lineari convettive.

I temporali dovrebbero comunque rimanere confinati nell’entroterra, con basse probabilità di sconfinamento verso le coste, anche se non si esclude qualche cella in sviluppo più vicino al versante tirrenico.

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