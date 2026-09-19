Maltempo in Sicilia: temporali e possibili nubifragi dal pomeriggio

Mattina di sole e cielo quasi tranquillo, ma è una calma di facciata. Sulla Sicilia si sta preparando un nuovo round di maltempo: dalle ore centrali della giornata sono attesi temporali anche violenti, con il rischio concreto di veri e propri nubifragi.

L’instabilità che da giorni tiene banco sull’isola non ha ancora esaurito la sua spinta. A finire sotto tiro, tra il pomeriggio e la sera, saranno soprattutto il nord del Trapanese, il Palermitano, il nord dell’Ennese e una parte dei Nebrodi. Più a macchia di leopardo la situazione sul Catanese e sul nord del Siracusano, mentre nel resto della Sicilia il tempo dovrebbe restare in prevalenza asciutto, con episodi al più isolati.

Cosa c’è dietro questa nuova ondata?

Dopo i fenomeni che nelle ultime ore hanno interessato il settore occidentale, la notte ha lasciato spazio a condizioni generalmente soleggiate, con il solo passaggio di nubi alte e stratificate. Ma gli ingredienti per un peggioramento repentino ci sono tutti: piogge e temporali, anche di forte intensità, potrebbero accompagnarsi a un’intensa attività elettrica e a improvvise raffiche di vento.

Il meccanismo è quello tipico della termoconvezione: l’aria calda e umida sale dal suolo, si raffredda in quota e dà vita a nubi temporalesche a sviluppo verticale, i cosiddetti cumulonembi. È lo stesso processo che, nelle stagioni di transizione, trasforma in poche ore una giornata limpida in un acquazzone violento.

Perché stavolta il rischio accumuli è più alto?

La differenza rispetto ai giorni scorsi sta nel vento. In quota, infatti, la ventilazione è debole e le celle temporalesche potrebbero muoversi poco, restando quasi ferme sulla stessa zona. Un comportamento semi-stazionario che, sulle aree colpite, aumenta la possibilità di accumuli di pioggia elevati in poco tempo.

Gli esperti invitano però alla cautela: come già ripetuto nelle ultime giornate, in situazioni di questo tipo l’affidabilità delle previsioni resta medio-bassa. Dove e con quale intensità si scaricheranno i temporali potrà essere chiaro solo nelle ore in cui i fenomeni si svilupperanno, e i modelli potrebbero aggiustare il tiro anche in corsa.

Per le zone indicate a maggior rischio, il pomeriggio sarà il momento in cui tenere gli occhi puntati sul cielo e sugli aggiornamenti: è tra le 15 e la sera che si giocherà la partita più delicata.