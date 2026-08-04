Palermo bollente, poi arriva la pioggia: doppia allerta in Sicilia

Il caldo non lascia respiro e la Protezione Civile regionale alza il livello di attenzione su tutta l’Isola. A Palermo la temperatura percepita toccherà i 37 gradi, con bollino rosso per rischio ondate di calore. Da domani, inoltre, l’intera Sicilia entrerà in allerta gialla per il rischio di temporali pomeridiani.

Il Ministero della Salute ha diramato per domani, 5 agosto, il livello 3 – il massimo della scala – per il rischio ondate di calore a Palermo, con temperatura massima percepita di 37 gradi. Il capoluogo resterà in bollino rosso anche il 6 agosto, con 36 gradi percepiti.

Situazione simile a Catania, dove il termometro percepito toccherà i 39 gradi domani e i 38 il giorno dopo, sempre a livello 3. A Messina il rischio sale invece gradualmente: livello 2 (arancione) domani con 38 gradi, livello 3 (rosso) il 6 agosto con 39 gradi.

Parallelamente al caldo, la Protezione Civile ha dichiarato la preallerta per il rischio incendi su tutta la regione, con pericolosità “media” in tutte le nove province, compresa Palermo.

La misura, valida per domani, rientra nella campagna estiva antincendi boschivi partita il 15 maggio: durante questo periodo, anche con pericolosità bassa, scatta automaticamente la preallerta. I sindaci devono mantenere i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura, la Provincia e la Regione.

C’è poi il fronte del maltempo. L’avviso n. 26216 del Centro Funzionale Decentrato-Idro, già attivo da questo pomeriggio e valido fino alle 24 di domani, segnala rischio di rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto sulle zone interne e montuose.

Per oggi l’allerta gialla riguarda solo alcune zone (comprese Eolie e Ustica), mentre il resto dell’Isola resta a vigilanza generica. Da domani il livello giallo si estenderà invece a tutta la Sicilia per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali, mentre il rischio idraulico sui bacini maggiori resta verde ovunque. La fase operativa attivata dal Dipartimento è “Attenzione”, sia oggi che domani.

Il bollettino segnala rilasci in atto o programmati da cinque dighe: Disueri (Gela), Paceco (Baiata), Prizzi (Verdura), Rosamarina (San Leonardo) e Santa Rosalia (Irminio), con portate tra 0,18 e 3 metri cubi al secondo. Combinati con eventuali piogge, questi rilasci potrebbero causare esondazioni localizzate a valle degli invasi.

In caso di rovesci o temporali, la Protezione Civile invita a prestare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e vicino ai corsi d’acqua. Per il caldo, restano valide le consuete misure di prevenzione a tutela della popolazione più vulnerabile.